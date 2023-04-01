رصد نشاط كبير في مجمع نووي بكوريا الشمالية

2023/04/01 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع بحثي أميركي، السبت، بأن صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت مستوى عاليا من النشاط في الموقع النووي الرئيسي بكوريا الشمالية بعد أن أمر زعيم البلاد بزيادة إنتاج وقود القنابل لتوسيع ترسانة البلاد النووية.

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