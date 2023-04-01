فانكوفر ضمن أفضل المدن الدراسية العالمية

2023/04/01 | 22:36 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع وجود مدارس عالية المستوى مثل جامعة كولومبيا البريطانية وجامعة سيمون فريزر وجامعة فيكتوريا، من الواضح تمامًا أن كولومبيا البريطانية مليئة بالخيارات الرائعة عندما يتعلق الأمر بالتعليم ما بعد الثانوي.كما اتضح، تحتل فانكوفر صراحة مكانة بارزة في قائمة أفضل المدن في العالم للدراسة فيها، وفقًا لما ذكره الأستاذ المساعد.أجرى المورد ومقره الولايات المتحدة […]

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