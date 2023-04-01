محافظ بابل يكشف حقيقة وجود عطلة رسمية غدًا

2023/04/01 | 22:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / فند محافظ بابل وسام أصلان الجبوري، اليوم السبت، أنباء تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غدٍ الأحد.وكتب الجبوري في تدوينة على منصة “تويتر” طالعتها إيرث نيوز، أنه “لاصحّة للأخبار المتداولة عن وجود عطلة رسمية ليوم غد وهنالك صفحات وهمية تنتحل صفتنا تتناول اخبار كاذبة تعمل على خلق ارباك وظيفي”.وأضاف، أن […]

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