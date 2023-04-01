ديالى.. تحصين “شريط النار” يخفض الإرهاب في بلدة ساخنة

2023/04/01 | 22:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد مسؤول حكومي رفيع في ديالى، يوم السبت انخفاض الحوادث الإرهابية في قرى ناحية العبارة بنسبة كبيرة و متلاشية، بعد خطط التحصين وإعادة الانتشار الأمني.

وقال مدير ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، شاكر مازن، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”, إن “قرى ومناطق العبارة (15كم شمال شرق بعقوبة) لم تشهد أي حوادث إرهابية منذ الصيف الماضي بعد الإجراءات والخطط المحكمة لقوات الأمن التي حصنت أكثر من 20 قرية زراعية في مناطق حوض الوقف، وبعد فتح طرق مخفية ووعرة كانت ممرات لعناصر داعش وتدمير عشرات الأوكار والبؤر العصية في البساتين الكثيفة”.

وأشار مازن، إلى نجاح خطة التحصين الأمني واحتواء خطر حوض الوقف بشكل كبير ضمن خطة أمنية تعد الأولى منذ 9 سنوات”، معتبراً تطهير حوض الوقف أو ما تسمى بـ”شريط النار” بين ناحيتي العبارة وأبو صيدا، بمثابة تحرير “خاصرة بعقوبة من سرطان أمني جاثم لسنوات”.

وأوضح أن “خطة تطهير حوض الوقف ترافقها خطة خدمية منظمة لإعادة الحياة إلى القرى الزراعية وتهيئة الأجواء المثالية أمام السكان لممارسة أنشطتهم المعيشية”.

وتعد مناطق حوض الوقف (25 كم شمال شرق بعقوبة)، من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية، نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

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