رئيس مجلس النواب يزور الحكيم لتقديم واجب العزاء

2023/04/01 | 22:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، رئيسَ تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم؛ لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له السيد محمد صادق الحكيم.

وأعرب رئيس البرلمان ، خلال الزيارة، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي “عن خالص تعازيه وأصدق مواساته بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى العزيز أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان”.

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