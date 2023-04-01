بغداد وكردستان العراق تقتربان من التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط

2023/04/01 | 23:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز أن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان على وشك إبرام اتفاق يهدف إلى استئناف صادرات النفط من الشمال.

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