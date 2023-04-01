مدينة عراقية يزورها ليالي الجُمع نحو (5) ملايين زائر وتخدمهم 315 الية تنظيف

2023/04/01 | 23:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين مدير بلدية كربلاء المقدسة ان كامل

اليات البلدية وعمالها ومهندسيها

وفنييها يعملون في ثلاث وجبات عمل بحالة

انذار منذ النصف من شعبان الى الآن

ليقدموا الخدمات البلدية للزائرين

الذين وصل عددهم في ليالي

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