مكتب الحلبوسي يوضح حقيقية وجود خلاف مع السوداني

2023/04/01 | 23:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مكتب رئيس مجلس النواب، محمد

الحلبوسي، اليوم السبت بيانا توضيحيا

حول وجود خلاف مع ورئيس مجلس الوزراء،

محمد شياع السوداني.





وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان

صحفي، أنه "ننفي ما تداولته بعض وسا

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