النزاهة توقع بأربعة معقبين في ضريبة واسط وتضبطهم متلبسين بالجرم المشهود

2023/04/01 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

تمكنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، من الإيقاع بعدد من المعقبين في دائرة الضريبة في محافظة واسط متلبسين بالجرم المشهود.

وقال بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "فريق من مكتب تحقيق الهيئة في واسط تمكن من ضبط أربعة متهمين في دائرة الضريبة في المحافظة؛ لتعقيبهم المعاملات".

وأضاف البيان، إن "المتهمين، الذين بينهم موظف في ضريبة واسط، تم ضبطهم وهم يمارسون عمليَّات التعقيب للمعاملات بدون سند قانون أو تخويل أو وكالة رسميَّة".

وبحسب البيان، "سيق المتهمون الأربعة، رفقة محضر الضبط الأصولي والمبرزات، إلى قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهمين".

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف كانون الثاني الماضي عن تنفيذ فرقها الميدانيَّة "صولة رقابيَّة تفتيشية" في فروع الهيئة العامة للضرائب أسفر عنها ضبط (١٨) معقباً وموظفاً متلبسين بالجرم المشهود، فضلاً عن عشرات المعاملات والمخالفات والخروقات الماليَّة الكبيرة.

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