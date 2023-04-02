كيربي مُحذرًا الأمريكيين: هذا ليس وقت وجودكم في روسيا.. وعليكم المغادرة فورًا

2023/04/01 | 23:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ضوء اعتقال صحفي أمريكي في روسيا، حثّ منسق البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، الأمريكيين على مغادرة في روسيا بشكل فوري.

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