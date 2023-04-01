2023/04/01 | 23:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MxZjacFpxA0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن يصف عادات أهل منطقة الفضل في رمضان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن يصف عادات أهل منطقة الفضل في رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).