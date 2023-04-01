شباب العراق يواجهون منتخباً عالمياً استعداداً للمونديال

2023/04/01 | 23:35 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شباب العراق حصدوا وصافة بطولة آسيا (زهي زهاو/ Getty)

يخوض منتخب العراق للشباب مباراة ودية مع نظيره البرازيل، بمدينة خيريز دي لا فرونتيرا الإسبانية، أواخر شهر إبريل/ نيسان الجاري.

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أكد عضو في الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق، السبت، أنّ لقاء البرازيل يأتي كبروفة تجريبية ضمن تحضيرات "ليوث الرافدين"، الذين نالوا أخيراً وصافة كأس آسيا تحت 20 عاماً، لمشاركتهم المرتقبة في نهائيات كأس العالم التي ستقام في مايو/ أيار المقبل.

من جهته، أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، بأنّ كتيبة "السامبا" ستخوض 3 مواجهات تحضيرية للمونديال في الفترة من 15 حتى 27 إبريل، ضد منافسين مختلفين: وهم جمهورية الدومينيكان والعراق وأوزبكستان أو السنغال.

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق بقيادة المدرب عماد محمد، قائمة تضم 35 لاعباً للالتحاق بتدريباته التي ستنطلق الأحد في العاصمة بغداد، استعداداً لنهائيات كأس العالم.

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وضمت قائمة شباب العراق العديد من اللاعبين المحترفين، على رأسهم زيدان إقبال (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، وألاي فاضل (غوتبيرغ السويدي)، وألكسندر أوراها (كوينز بارك رينجرز الإنكليزي)، ويوسف الإمام (مالمو السويدي)، على أن يلتحق اللاعبون المحترفون بمعسكر إسبانيا.

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