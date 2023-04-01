الحلبوسي يقدم للحكيم واجب العزاء بوفاة محمد صادق الحكيم

2023/04/01 | 23:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، رئيسَ تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم لتقديم واجب العزاء بوفاة محمد صادق الحكيم.وقال مكتب الحلبوسي في بيان، تلقاه/ المرمز الخبري الوطني/ان “الاخير […]

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