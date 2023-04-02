2023/04/02 | 00:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الأمم المتحدة اليوم بأن 80% من

اليمنيين غير قادرين علی توفير الطعام

منذ نحو 7 سنوات، مما يعني منذ بدء

الأزمة اليمنية.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسکان في

بيان صحفي عام 2023: يحتاج 21.6 مليون يم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: 80% من اليمنيين غير قادرين علی توفير الطعام) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة: 80% من اليمنيين غير قادرين علی توفير الطعام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).