مانشستر سيتي يهين كبرياء ليفربول برباعية

2023/04/02 | 00:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتسح مانشستر سيتي ضيفه ليفربول

بنتيجة (4-1)، اليوم السبت، في المباراة

التي احتضنها ملعب الاتحاد في قمة

مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي

الممتاز.

سجل رباعية السيتي جوليان ألفاريز في

الدقيقة 28

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