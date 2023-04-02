صور فضائية ترصد نشاطا كبيرا بمجمع نووي في كوريا الشمالية

2023/04/02 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية مستوى عاليا من النشاط في الموقع النووي الرئيسي بكوريا الشمالي، بعد أن أمر زعيم البلاد بزيادة إنتاج وقود القنابل لتوسيع ترسانة البلاد النووية.

وقال موقع 38 نورث الإلكتروني، المعني بمراقبة كوريا الشمالية، ويتخذ من واشنطن مقرا، في تقرير إن النشاط الذي رصده وفقا لصورالتقطت يومي الثالث و17 مارس، يمكن أن يشير إلى أن مفاعلا تجريبيا يعمل بالماء الخفيف في موقع يونجبيون، يقترب من الاكتمال والانتقال إلى حالة التشغيل.

ذكر التقرير أن الصور أظهرت أن مفاعلا بقوة خمسة ميغاوات في يونجبيون استمر في العمل، وأن أعمال التشييد قد بدأت في مبنى دعم حول المفاعل التجريبي.



كما تم رصد تصريف مياه من نظام تبريد ذلك المفاعل.



وبدأت أعمال تشييد جديدة حول محطة يونجبيون لتخصيب اليورانيوم، على الأرجح لتوسيع قدراتها.

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