2023/04/02 | 00:30 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان يوقظ المارد الصدري من جديد | في 7 أيام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6TUeQBvwf3Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان يوقظ المارد الصدري من جديد | في 7 أيام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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