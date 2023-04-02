2023/04/02 | 00:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الجولان الرياضي، عودة المدرب مصطفى كريم لقيادة الفريق الكروي في ما تبقى من مباريات بدوري الدرجة الأولى.وذكر النادي في بيان أن “الهيئة الادارية لنادي الجولان الرياضي اجتمعت اليوم وتم النقاش حول نتيجة مباراتنا الاخيرة وقررت قبول اعتذار الكابتن حازم صالح والإعلان عن الكابتن مصطفى كريم مدربا للفريق”.وأوضح أن “الهيئة […]

ظهرت المقالة رسمياً..



مصطفى كريم يعود لتدريب نادي الجولان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. مصطفى كريم يعود لتدريب نادي الجولان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. مصطفى كريم يعود لتدريب نادي الجولان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).