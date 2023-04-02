الخارجية النيابية: على تركيا الالتزام بتعهداتها المائية مع العراق

2023/04/02 | 00:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية، كريم عليوي، اليوم السبت، ان على السلطات التركية الالتزام بتعهداتها المائية مع العراق بعد الاتفاق الأخير بين الطرفين.

وقال عليوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” زيارة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الى تركيا واتفاقه مع الرئيس التركي أردوغان على زيادة الاطلاقات المائية نحو حوض دجلة، يجب ان يطبق فعليا خلال موسم الصيف الحالي”.

وأشار الى ان” التفاهمات الأخيرة بين تركيا والعراق بشأن الملف المائي يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار من قبل الجانب التركي”.

ولفت عليوي، الى ان” الجانب التركي عليه مراعاة وضع العراق المائي خلال الفترة المقبلة في ظل وجود ازمة الجفاف التي استمرت اكثر من اربع سنوات متتالية”.

واختتم رئيس الوزراء ، محمد شياع السوداني في وقت سابق، زيارته الرسمية إلى تركيا، مؤكداً الاتفاق مع أنقرة على تشكيل لجان عراقية- تركية لتأمين حصص عادلة للمياه.

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