على ملعبه وبين أنصاره.. الأهلي يكسب

2023/04/02 | 00:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلّب نادي الأهلي المصري على ضيفه الهلال السوداني، بثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة أقيمت على أرض استاد القاهرة، مساء السبت، وفي ختام منافسات دور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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