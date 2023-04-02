برشلونة يسحق إليتشي برباعية نظيفة

2023/04/02 | 01:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل برشلونة سلسلة انتصاراته، بالفوز

بنتيجة (4-0)، خلال مواجهة إلتشي، مساء

اليوم السبت، على ملعب مانويل مارتينيز

فاليرو، ضمن منافسات الجولة ال27 من

الدوري الإسباني "الليجا".

وسجل لبرشلونة، ليفاندوفسكي

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