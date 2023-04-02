2023/04/02 | 01:10 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عيوني الخضر اليوم يروحن من ورا أنغام) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: X_mc3RFmbzY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عيوني الخضر اليوم يروحن من ورا أنغام) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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