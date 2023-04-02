2023/04/02 | 01:10 - المصدر: قناة العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة | م. محمد صباح: انتاج مصانع البان ابو غريب ارتفع الى 30 طن يوميا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: LvXxpDcc3fo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة | م. محمد صباح: انتاج مصانع البان ابو غريب ارتفع الى 30 طن يوميا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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