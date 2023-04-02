2023/04/02 | 01:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شارك وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، السبت، بالحفل الاستذكاري السنوي بمناسبة يوم الشهيد الفيلي ، والذي اقيم تحت شعار “لن ننسى شهداءنا” ، والقى الاسدي خلال الحفل التأبيني بكلمة، بحسب بيان مكتبه الاعلامي، وتلقته ايرث نيوز “اشاد فيها بتضحيات شهداء الوطن عامة و شهداء الاكراد الفيلين بشكل خاص، وبتضحياتهم الجسام و نضالهم […]

ظهرت المقالة الاسدي يدعو الى استلهام العبرة و الايثار بالنفس من سير الشهداء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي يدعو الى استلهام العبرة و الايثار بالنفس من سير الشهداء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسدي يدعو الى استلهام العبرة و الايثار بالنفس من سير الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).