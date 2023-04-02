2023/04/02 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل برشلونة المتصدر التغريد خارج السرب بفوزه الثمين على مضيفه إلتشي صاحب المركز الأخير 4-صفر السبت في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يوجه إنذارا للريال بفوز ثمين على إلتشي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يوجه إنذارا للريال بفوز ثمين على إلتشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).