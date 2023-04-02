2023/04/02 | 02:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FiPgEQlbQnM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايفان جابر تبكي على الهواء لأجل نازحي الفلوجة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايفان جابر تبكي على الهواء لأجل نازحي الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).