"إهانة شرسة للصحافة الحرة".. "وول ستريت جورنال" تطالب روسيا بالإفراج "فورا" عن مراسلها

2023/04/02 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كررت صحيفة وول ستريت جورنال مطالبتها من موسكو للإفراج عن مراسلها إيفان غيرشكوفيتش الذي اعتقلته روسيا مؤخرا.

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