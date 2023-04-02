2023/04/02 | 03:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط تقرير من صحيفة "الغارديان" الضوء على جهود إعادة الإعمار في مدينة بوتشا الأوكرانية، التي اشتهرت قبل عام بمذبحة للقوات الروسية فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد عام على المذبحة الروسية.. أوكرانيا تبث الحياة في بوتشا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد عام على المذبحة الروسية.. أوكرانيا تبث الحياة في بوتشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).