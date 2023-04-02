هل يؤثر لقاح فايزر حقا على الحوامل؟

2023/04/02 | 04:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي منشورات ومقاطع مصورة تزعم أن النساء الحوامل كان لديهن معدلات إجهاض غير عادية خلال اختبارات لقاح فايزر.

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