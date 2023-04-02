بعد 11 ساعة من محاولات لإنقاذه.. وفاة الطفل

2023/04/02 | 05:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل السبت الأحد، أن الطفل صالح العالق في بئر في مدينة كوباني توفي بعد 11 ساعة من محاولات إنقاذه، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من استعادة جثته.

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