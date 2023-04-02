دراسة تحدد استراتيجية لكشف الكذب بدقة كبيرة

2023/04/02 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة إلى أن اختبارا بسيطا يساعد في التمييز بين الحقيقة والكذب بدقة تصل إلى 80 في المئة.

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