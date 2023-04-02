"مركز جنسي" جديد في أمستردام يثير غضب العاملات بالمجال

2023/04/02 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت أمستردام الهولندية قواعد جديدة على مجال العمل في الجنس تدخل حيز التنفيذ الأول من أبريل، في محاولة للتخلص من صورتها كمدينة بدون قواعد، لكن عاملات الجنس يعتبرن القواعد تمييزا ضدهن بشكل غير عادل.

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