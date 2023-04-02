السعودية.. داوود الشريان ومزحة بعد لقاء محمد بن سلمان بـ2018 يثير تفاعلا

2023/04/02 | 07:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الإعلامي السعودي، داوود الشريان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما رواه عن لقاء مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان العام 2018 دفعه لخسارة وزنه.

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