الكويت.. فضيحة غش جماعي بطلها

2023/04/02 | 08:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الكشف في الكويت عن فضيحة غش جماعي بطلها "كادر تعليمي"، حيث ألقت السلطات القبض على معلمين ورؤساء أقسام بمدارس حكومية.

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