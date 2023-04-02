زيلينسكي: رئاسة روسيا لمجلس الأمن تعكس “إخفاق” الأمم المتحدة

2023/04/02 | 08:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “إخفاق” الأمم المتحدة، بعد تولي روسيا السبت رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر نيسان/أبريل.وقال زيلينسكي في خطابه المسائي “من الصعب تخيّل شيء يُثبت (في شكلٍ أوضح) الإخفاق الكامل لمؤسسات كهذه”.وأضاف “لا يوجد شكل من أشكال الإرهاب لم تمارسه روسيا”، داعياً إلى […]

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