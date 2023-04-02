محمد بن سلمان يعيد حساباته بعد قضية كريدي سويس.. وإجابة سعودية ساهمت في انهيار المصرف

2023/04/02 | 09:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاض البنك الأهلي السعودي تجربة الدخول إلى القطاع المصرفي عالميا، وذلك ضمن استراتيجية المملكة لتنويع الاستثمار خارج النفط، إلا أن التجربة مع كريدي وخطأ "الأهلي" وضع مستقبل هذه العلاقة على المحك، وفق تقارير.

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