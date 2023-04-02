2023/04/02 | 09:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -xkiwRSg3yQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تأجيل التوقيعِ على الاتفاقِ النهائي لتسوية الأزمة في السودان في نشرة الـ 8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تأجيل التوقيعِ على الاتفاقِ النهائي لتسوية الأزمة في السودان في نشرة الـ 8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).