شائعة في المغرب.. كيف تجعل من حلوى

2023/04/02 | 09:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعتبر من أشهر الحلويات الشعبية الرمضانية في المغرب، وتتميز بشكلها الرفيع والطويل والمدبّب، الذي يشبه شكل كعب الغزال.وتُقدّم حلوى "كعب الغزال" غالباً في المناسبات الخاصة مثل الأعراس، والأعياد، والاحتفالات الدينية.

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