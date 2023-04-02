البابا يمازح مراسلة CNN بعد خروجه من المستشفى.. شاهد ما قاله لها

2023/04/02 | 09:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات البابا فرانسيس الآن خارج المستشفى ومعنوياته جيدة جدًا بعد نوبة من التهاب الشعب الهوائية هذا الأسبوع وقد عاد بالفعل إلى العمل.

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