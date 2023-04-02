زيدان والعلاق يبحثان متابعة القضايا الخاصة بالبنك المركزي المعروضة على المحاكم

2023/04/02 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع محافظ البنك المركزي علي العلاق، الأحد، متابعة القضايا التي تخص البنك المركزي المعروضة على المحاكم.

وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم، محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق".

وبحث الطرفان، وفقاً للبيان، "متابعة القضايا التي تخص البنك المركزي المعروضة على المحاكم".

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