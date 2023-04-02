المالية النيابية : مشروع قانون الموازنة لم يصل حتى الآن إلى اللجنة

2023/04/02 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد عضو اللجنة معين الكاظمي، اليوم الاحد، إن "مشروع قانون الموازنة لم يصل حتى الآن إلى اللجنة المالية النيابية .وقال الكاظمي في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع قانون الموازنة لم يصل حتى الآن إلى اللجنة المالية النيابية، وإن ما يوجد في إدراج اللجنة الآن هي المسودة فقط".وبيّن أن "اللجنة المالية سيكون لها رأي بشأن قانون الموازنة من خلال إجراء التعديلات على العجز المالي الموجود بالاشتراك والاتفاق مع وزارة المالية والحكومة للمصادقة عليها"، وأكد أن "أي عجز مالي لن يؤثر في النفقات التشغيلية من ناحية رواتب الموظفين والتعيينات، فلن يتم المساس بها أبداً، ولا يوجد أي قلق بهذا الجانب، والإمكانية نحو تخفيض بعض الأبواب".وكان مقرر مجلس النواب غريب عسكر التركماني، أكد أن "الموازنة سترسل إلى اللجنة المالية النيابية الأسبوع المقبل لغرض الشروع بدراستها والاطلاع عليها"، وأضاف أن "المدة الزمنية التي سيحتاج إليها البرلمان حتى إقرار القانون تتراوح بين الشهر إلى الشهرين".

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