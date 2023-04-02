موجة غبارية وارتفاع بدرجات الحرارة.. طقس العراق للأسبوع الجاري

2023/04/02 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما اشارت الى ارتفاع بدرجات الحرارة وتصاعد للغبار.

وقالت الهيئة في النشرة الجوية التي حصلت (بغداد اليوم) عليها إن " الطقس سيكون صحوا، اليوم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة"، مشيرة الى "تصاعد الغبار اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل".

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