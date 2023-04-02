زيدان والعلاق يبحثان متابعة قضايا البنك المركزي المعروضة على المحاكم

2023/04/02 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الاحد، محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، في العاصمة بغداد لبحث عدة قضايا.

وذكر بيان مقتضب لمجلس القضاء الأعلى، تلقته (بغداد اليوم)، أن "القاضي زيدان استقبل اليوم محافظ البنك المركزي، وبحث معه متابعة القضايا التي تخص البنك المعروضة على المحاكم".

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