الحرس الثوري يعلن مقتل مستشار آخر له بالقصف الاسرائيلي على سوريا

2023/04/02 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل مستشار عسكري آخر له جراء القصف الإسرائيلي على سوريا.

وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري، أن "مقداد مهقاني، رفيق الشهيد ميلاد حيدري، قد توفي صباح اليوم الأحد، متأثرا بجراحه جراء القصف الإسرائيلي على سوريا قبل عدة أيام".

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري، قد أعلنت يوم الجمعة، في بيان استشهاد أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري "ميلاد حيدري"، في الهجوم اسرائيلي فجر الجمعة على محيط دمشق.

وأدان بيان العلاقات العامة، "صمت وتقاعس المحافل الدولية الفعالة حيال جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة والانتهاك المستمر لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة"، وأكد ان "الكيان الصهيوني الزائف والمجرم سيتلقى بلا شك الرد على هذه الجريمة".

وكان مصدر عسكري سوري قال في بيان فجر الجمعة، إن إسرائيل نفذت عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق، وقد تصدت "وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

المصدر: تسنيم

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