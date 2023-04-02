2023/04/02 | 10:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت للأسبوع الثاني على التوالي.وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة ايرث نيوز، إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 4.532 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 891 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي […]

ظهرت المقالة للأسبوع الثاني على التوالي..



انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا أولاً على ايرث نيوز.

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