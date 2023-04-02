رئيس مجلس القضاء يستقبل وزير التربية

2023/04/02 | 10:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الأحد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري.

وذكر بيان للقضاء أن “الجانبين بحثا الإجراءات القانونية المتخذة من قبل القضاء بخصوص القضايا الفنية التي تخص الامتحانات”.

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