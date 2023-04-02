مباحثات ثنائية بين القاضي زيدان ومحافظ البنك المركزي

2023/04/02 | 10:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان مع محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأحد، قضاي البنك المركزي المعروضة على المحاكم.

وذكر بيان لمجلس القضاء، أن “القاضي فائق زيدان استقبل اليوم، محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء بحث متابعة القضايا التي تخص البنك المركزي المعروضة على المحاكم”.

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