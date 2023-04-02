"الاقتصاد نيوز" ترصد أسعار صرف الدولار مقابل الدينار 

2023/04/02 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز"، قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية.

بغدادالبيع: 150.250 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 149.250 ديناراً لكل 100 دولار

الجنوبالبيع: 150.500 دينار لكل 100 دولارالشراء: 149.500 دينار لكل 100 دولار

الشمالالبيع: 150.750 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 149.750 ديناراً لكل 100 دولار

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