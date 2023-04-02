الرافدين يحدد نسبة سلف الموظفين والمتقاعدين

2023/04/02 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن مصرف الرافدين ان السلف الشخصية التي تم اطلاقها للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين يكون المبلغ فيها من 5 مليون ولغاية 25 مليون .



واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان الشمول بالسلفة يكون حسب راتب الموظف والمتقاعد على ان لا يتجاوز القسط 50 بالمئة من قيمة الراتب .



مشيرا الى ان التقديم على السلفة يكون عن طريق التطبيق الالكتروني لمصرف الرافدين

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