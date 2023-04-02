شرطة بابل تعتقل متهماً بـ

2023/04/02 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، اعتقال متهم بـ"الشعوذة والسحر" وحيازة المخدرات في المحافظة.

وأفادت قيادة الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم) بأن "مفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال في مدخل المحافظة الشمالي، ألقت القبض على متهم مخالف ضُبط بحوزته 118 حبة مخدرة، فضلا عن عدد كبير من المواد المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة وتجهيل المجتمع، كان قد أخفاها في أماكن متفرقة من عجلته الشخصية".

واشار البيان الى "إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله لينال جزاءه العادل".

وأضاف البيان "كما تمكنت مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون شمال المحافظة، من القبص على مخالف عثر بحوزته على 40 حبة مخدرة جرى تسليمه إلى جهة الاختصاص".

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